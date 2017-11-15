15 ноября 2017, 10:36Общество На дорогах области необходимо обустраивать тротуары - Белозерцев Губернатор Иван Белозерцев в ходе посещения ООО «Пачелмская ДПМК» поставил задачу ремонтировать дороги Пензенской области вместе с тротуарами.

Иван Белозерцев отметил большой объем предстоящей работы по приведению проезжей части в нормативное состояние.

«Дороги надо делать, и планировать их ремонт с обустройством тротуаров - в районах их нет, люди идут по проезжей части, рискуя попасть под колеса», – отметил губернатор.

Глава региона добавил, что у пензенских предприятий есть потенциал для выполнения этой задачи.

«Приобретается новая техника, увеличивается объем работ, это важно и необходимо. Президент страны выделяет из федерального бюджета значительные суммы на ремонт дорог в Пензенской области, поэтому мы активно занимаемся дорожным строительством», - сказал он.

Иван Белозерцев нацелил руководителя дорожной организации качественно выполнять обязательства по зимнему содержанию дорог района и заранее готовить для этого технику и материалы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

ООО «Пачелмская ДПМК» занимается строительством и обслуживанием автомобильных дорог в Пачелмском и близлежащих районах области. За девять месяцев 2017 года объем выполненных работ составил 186,5 млн рублей. За это время построили подъездную дорогу к селу Алексеевка, отремонтировали дороги Новотолковского сельсовета, рабочего поселка и других автотрасс, сообщает пресс-центр правительства области.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/15/9190513

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