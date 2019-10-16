На должность мэра Пензы подали документы пять претендентов

Кто станет новым мэром Пензы? 16 октября завершился прием документов на конкурс на должность главы городской администрации. Напомним, этот пост вакантен больше месяца - 10 сентября экс-градоначальник Виктор Кувайцев досрочно сложил свои полномочия. Заявки на участие в конкурсе на замещение должности принимали со 2 октября. Кто претендует на пост мэра - об этом на пресс-конференции по итогам приема заявок рассказал глава города Владимир Мутовкин.

Заявки на конкурс подали: заместитель мэра Пензы Денис Леонтьев, первый зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин, первый секретарь обкома КПРФ и депутат Законодательного Собрания региона Георгий Камнев, депутат комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Юрий Вобликов и глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин. Несмотря на то, что прием документов на участие в конкурсе стартовал в начале этого месяца, все кандидаты подали их только в последние два дня. Дело в том, что отбор, даже на заявочном этапе, действительно строгий.

Список требований, предъявляемых к претендентам на пост мэра, достаточно объемный. Так, кандидат должен быть не младше 30 лет и не старше 65, иметь высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, если оно получено после 29 августа 1996 года. Кроме того, кандидат должен иметь не менее трех лет стажа на должностях муниципальной или государственной службы или не менее пяти по специальности. Помимо этого - еще 11 пунктов.

17 октября состоится заседание конкурсной комиссии без участия кандидатов. Главными критериями отбора на этом этапе станут возрастной ценз, а также наличие всех необходимых документов. Уже известно, что к конкурсу будут допущены не все. Сам же конкурс пройдет 21 октября. В этот день члены комиссии уже встретятся с желающими стать мэром. С каждым проведут собеседование.

«Среди вопросов, которые будут задаваться кандидатам, если они работали на соответствующих должностях, - как они оценивают свою работу, что они сделали, что считают наиболее ценным, каких достигли успехов, результатов. Конечно, вопросы будут задавать члены комиссии», - рассказал Владимир Мутовкин.

Теперь кандидатам необходимо подготовится к конкурсу, и определиться с программой выступления. Так, первый зампред областного правительства Андрей Лузгин считает, что первоочередная задача будущего мэра - это завершение исполнения городского бюджета 2019 года и подготовка бюджета 2020-го. Кроме того, сейчас необходимо подготовить город к зимнему сезону.

«Это и смотр техники, и подготовка организаций, и проведение аукционов, заготовка песко-соляной смеси. Это из краткосрочных задач. Из долгосрочных - нужно обновить стратегию, у нас должны появляться новые публично-общественные пространства, создаваться новые рабочие места для горожан. От них поступает много претензий по качеству коммунальных услуг, по работе общественного транспорта», - отметил он.

Свою программу кандидаты представят уже на сессии городской Думы. Она состоится 25 октября. В этот день по итогам тайного голосования определят, кто станет мэром Пензы.