На директора «Т Плюс Теплосеть Пенза» наложили административный штраф

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20 января 2017, 15:15Общество
За отключение горячего водоснабжения в отношении технического директора «Т Плюс Теплосеть Пенза» возбуждено административное дело.
Напомним, в ноябре 2016 года без тепла остались жители более 200 домов в Ленинском районе. Кроме того, по вине теплоснабжающей организации почти сутки не отапливались несколько соцучреждений. В ходе проверки прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения правил предоставления коммунальных услуг.
«Было несколько отключений - суммарно это 223 жилых дома, плюс шесть дошкольных учреждений, пять школ и одно медицинское учреждение. В данный момент все неполадки были устранены. Факт отключения указывает на то, что к отопительному сезону данные мероприятия не были проведены», - сказал помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Дмитрий Соломадин.
На технического директора теплоснабжающей организации управлением Госжилстройтехинспекции Пензенской области наложен административный штраф 500 рублей. К ответственности привлекли должностное, а не юридическое лицо, так как подачу горячего водоснабжения в дома восстановили в течение суток.
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