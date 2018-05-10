На детских площадках после праздника остались горы мусора - пензенцы

Пензенцы в Сети пожаловались на мусор во дворах, который остался после праздника.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«После салюта площадь у филармонии вычислили, а во дворах рядом - ужас. На детской площадке возле дома №158 по улице Суворова горы мусора оставили. Мамочки убирают все с площадки», - написал автор.

Напомним, на площади у Монумента воинской и трудовой Славы и на Юбилейной площади проходили праздничные мероприятия и салют.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».