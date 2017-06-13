13 июня 2017, 19:27Общество На День города в Кузнецке выступил известный дуэт В выходные День города отметили в Кузнецке. Торжества по случаю 318-й годовщины его основания прошли на центральной площади. В них приняли участие сотни кузнечан.

Кузнецк отметил свой 318-й день рождения. На праздник пришли сотни горожан. То, что город живет и развивается, прежде всего, - их заслуга.

«Спасибо за ваш труд, за вашу любовь и преданность родному городу, за вашу заботу о нем. Мира вам, добра и благополучия», - сказал глава г. Кузнецка Владимир Назаров.

Сделать город красивым и комфортным для жизни призвал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Городские власти ставят перед собой серьезные задачи на будущее.

«Планов у нас много - и строительство новой школы, и ремонт большого количества дворовых территорий, и ремонт фонтана, и ремонт парка, и многое другие. Всего за один год мы сделаем столько», - отметил он.

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Кириллов для блага родного города сделал немало. Во время празднования ему вручили почетный знак «За заслуги перед городом Кузнецком».

«Я работаю для того, чтобы кузнечанам жить было комфортнее. Прежде всего, моя работа, общественная и производственная, связана с тем, чтобы люди в Кузнецке жили лучше и приличнее, чем сейчас», - поделился он.

Праздник продолжился выступлением артистов хореографического ансамбля «Раздолье», а также других творческих коллективов Кузнецка. На десерт организаторы подготовили выступление известного дуэта «Баян–MIX».

«Мы любим все города нашей страны, а особенно малые. Ведь именно глубинкой сильна наша страна. Я сюда приезжаю уже не в первый раз, раньше - как академический исполнитель, просто играл на баяне в здании музыкального училища», - рассказали участники дуэта Сергей Войтенко и Сергей Котков.

Дуэт «Баян–MIX» радовал кузнечан своим мастерством в течение часа.

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