На ЧМ-2018 в Пензе готовится яркая программа

Пенза готова предоставить резерв волонтеров на Чемпионат мира по футболу. В доме молодежи прошел брифинг представителей волонтерского корпуса и регионального министерства образования.

Из Пензы на Чемпионат мира по футболу отправятся около 300 волонтеров. Подготовка добровольцев к мировому событию началась несколько месяцев назад. Специально для этой цели на базе дома молодежи был создан ресурсный центр, он активно взаимодействует с волонтерскими корпусами при высших учебных заведениях. Своим опытом готовы поделиться и зареченцы: в закрытом городе на базе молодежно-досугового объединения «Ровесник» работает свой волонтерский центр, у которого есть официальное соглашение с Саранском.

«Мы имеем право проводить информационную кампанию, привлекать и отбирать волонтеров. Саранск, в рамках соглашения, передал часть материалов, которые мы можем использовать на территории Заречного», - рассказала представитель волонтерского центра Заречного Ирина Фирулева.

Подготовка волонтеров ведется по девяти разным направлениям. Специалисты проводят анкетирование, тестирование и проверяют знание английского языка.

«Ответ приходит всем зарегистрировавшимся. Сейчас известно, что в Саранск от Пензенского государственного университета едут около 50 человек», - сказала председатель волонтерского корпуса ПГУ Екатерина Тишкина.

Кто точно поедет в соседний регион, будут решать в Саранске. Так что отбор добровольцев еще не закончен. Даже если кому-то не повезет попасть в город проведения матчей чемпионата, их помощь точно понадобится в самой Пензе. Городским волонтерам работы тоже хватит. Инициатива приветствуется.

«Имеют значение знание языка и достопримечательностей города, коммуникабельность и умение работать в команде», - рассказал директор дома молодежи Олег Куроедов.

Гостей Пензы будет ждать яркая программа, детали которой сейчас прорабатываются. Пензенских волонтеров будет легко узнать. Хотя они и не смогут носить одежду с символикой Чемпионата мира, организаторы обещают, что внешне добровольцы будут отличаться от общей массы жителей города.