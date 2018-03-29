На членов Счетной палаты Пензенской области потратят более 1 млн руб

Согласно проекту закона, больше получать станет председатель Счетной палаты. Его ежемесячное денежное поощрение вырастет с 0,05 до 0,30 от вознаграждения.

Кроме того, зарплата его заместителя будет такой же, как у секретаря Избирательной комиссии Пензенской области и председателя комитета регионального парламента. Аудитор Счетной палаты будет получать такое же вознаграждение, как заместитель председателя комитета ЗакСобра.

Все это потребует дополнительных расходов из бюджета - 1 359 400 тыс. рублей.

Решение будет принято 30 марта, пишет ИА «Пенза-Пресс».