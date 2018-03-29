На членов Счетной палаты Пензенской области потратят более 1 млн руб

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29 марта 2018, 12:04Общество
На ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят законопроект по увеличению зарплат ряда чиновников.
Согласно проекту закона, больше получать станет председатель Счетной палаты. Его ежемесячное денежное поощрение вырастет с 0,05 до 0,30 от вознаграждения.
Кроме того, зарплата его заместителя будет такой же, как у секретаря Избирательной комиссии Пензенской области и председателя комитета регионального парламента. Аудитор Счетной палаты будет получать такое же вознаграждение, как заместитель председателя комитета ЗакСобра.
Все это потребует дополнительных расходов из бюджета - 1 359 400 тыс. рублей.
Решение будет принято 30 марта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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