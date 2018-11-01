На четырех пензенских площадках прозвучит музыка Моцарта

С 7 по 10 ноября в Пензе пройдет фестиваль австрийской музыки (6+). Он станет частью более масштабного проекта - года музыкального сотрудничества России и Австрии (0+). Музыка Моцарта прозвучит сразу на четырех пензенских площадках, а также в Кузнецке.

Илья Кузнецов из Москвы - один из приглашенных музыкантов пензенской части российско-австрийского года музыки. Музыку Моцарта в областном центре также будут играть исполнители из Петербурга и Нижнего Новгорода. Пенза - в числе немногих, которые вошли в географию этого культурного события. В основном, все концерты и творческие площадки в его рамках сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

«Направлены письма-приглашения в адрес посла Австрийской Республики в Российской Федерации. Надеемся на прибытие высоких гостей, ну и, конечно, самое главное, что прозвучит известная австрийская музыка», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

То, что областной центр стал частью российско-австрийского года музыки, во многом объясняется малоизвестным фактом. В области уже четверть века существует моцартовское общество, одного из самых известных австрийских композиторов.

«Мы ведет плотное творческое сотрудничество с организацией «Моцартеум» более четверти века, она находится в Зальцбурге. Инициатором проекта в Пензе стали представители австрийского культурного форума», - сказала председатель регионального отделения Международного Моцартовского сообщества Елена Севастьянова.

Долгое время вечера этого общества проходили в детской музыкальной школе №1. Она станет одной из площадок фестиваля «Дни австрийской музыки в Пензе». В образовательном учреждении пройдет конкурс молодых исполнителей.

«Мы очень рады, что на конкурсе будут представлены не только известные всем классические и академические произведения Моцарта, Гайдна, вальсы Штрауса, песни Шуберта, но и современная музыка», - рассказала преподаватель ДМШ №1 Пензы Елена Демина.

Фестиваль захватит также площадку областной филармонии. Там классическими концертами откроется фестиваль, а также пройдет финальный гала-концерт. В пензенском колледже искусств пройдет научная конференция по культурному взаимодействию, австрийская музыка в живом исполнении прозвучит даже в галерее имени Савицкого, но уже в более камерной обстановке. Параллельно с пензенскими площадками фестиваль также будет проходить в Кузнецке.