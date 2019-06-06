На Бугровке загорелся жилой дом. ВИДЕО

Поздно вечером 5 июня на Бугровке в Пензе произошел пожар. По сообщениям очевидцев, горит жилой дом.

Местная жительница прислала в редакцию ИА «Пенза-Пресс» фото и видео с места ЧП. По ее словам, пожар начался около девяти вечера, пишет ИА «Пенза-Пресс».