На Бугровке загорелся жилой дом. ВИДЕО

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06 июня 2019, 09:31Происшествия
Поздно вечером 5 июня на Бугровке в Пензе произошел пожар. По сообщениям очевидцев, горит жилой дом.
Местная жительница прислала в редакцию ИА «Пенза-Пресс» фото и видео с места ЧП. По ее словам, пожар начался около девяти вечера, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 июня 2019, 17:58Пензенская область будет сотрудничать с банком национальных активов
06 июня 2019, 17:39Власти Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
06 июня 2019, 17:08Пензенцам будут прививать нетерпимость к коррупции
06 июня 2019, 16:38Готовы к таким откровениям? Пензенцев погружают в мир страсти
06 июня 2019, 16:07Испорченный завтрак. Пензенец купил пудинг с мерзким сюрпризом
06 июня 2019, 15:37«Для убийства собак». Пензенца осудили за ношение самодельного оружия
06 июня 2019, 15:06В Пензенской области могут появиться новые совместные производства с Китаем
06 июня 2019, 14:36Пензенцы взволнованы уничтожением деревьев