06 июня 2019, 09:31Происшествия

На Бугровке загорелся жилой дом. ВИДЕО

Поздно вечером 5 июня на Бугровке в Пензе произошел пожар. По сообщениям очевидцев, горит жилой дом.

Местная жительница прислала в редакцию ИА «Пенза-Пресс» фото и видео с места ЧП. По ее словам, пожар начался около девяти вечера, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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