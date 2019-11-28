На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили вопросы производительности труда

Производительность труда в Пензенской области растет и будет расти - благодаря тому, что регион в 2019 году стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом Владимиром Путиным. Какие пункты включает в себя проект, какие предприятия заявились на его реализацию и когда ждать первых результатов? Об этом на брифинге информагентства «Пенза-Пресс» рассказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

«Белинсксельмаш», «Власть труда», «ЦеСИС НИКИРЭТ», ООО «СВАР» - это лишь первые предприятия, ставшие участниками национального проекта по повышению производительности труда в регионе. Темпы роста не меньше 5% в год должны обеспечить показатель в 25% к 2024-му. Пензенская область должна была стать участницей проекта лишь в 2021 году, но благодаря усилиям областного правительства она стала одним из первых регионов, присоединившихся к нацпроекту. Это означает получение из федерального бюджета более 30 миллионов рублей на поддержку пензенских производителей.

«Для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны иметь производительность промышленного производства на уровне европейских держав. Чтобы конкурировать на международных рынках, надо не догонять, а быть наравне с ними», - сказал Михаил Торгашин.

Для реализации данного проекта в области был создан Региональный центр компетенций. Именно на него должны будут выходить предприятия, которые тоже захотят встать в ряды участников. Пока заявки подали 22 завода области. Те, кто пройдет отбор, получат возможность за счет бюджета переобучить или повысить квалификацию своих работников и модернизировать свое производство под самый льготный из всех возможных кредит - в 1% годовых.

«Практически невозможно закончить усовершенствование процессов, потому что меняются требования, подходы, внедряются новые технологии. На любом из этих этапов необходимо дальнейшее тиражирование опыта, который будет получен в активной фазе проекта», - рассказал министр.

Участником нацпроекта может стать предприятие с годовой выручкой не меньше 400 миллионов рублей, но уже сейчас решается вопрос о снижении этого критерия до уровня в 200 миллионов. Вся информация об условиях участия есть на сайте Регионального центра компетенций «производительность58.рф».