На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили влияние еды на состояние кожи

Весна - время обострения сезонных заболеваний, в том числе - и кожных. Как нужно питаться, чтобы обезопасить свою кожу от воспалительных процессов, говорили на брифинге (0+) информационного агентства «Пенза-Пресс».

На вопросы читателей ответила врач областного центра специализированных видов медицинской помощи Наталья Купцова. С ее слов, в медицинские учреждения пензенцы чаще всего обращаются с аллергическими дерматитами, а также с такими хроническими заболеваниями, как псориаз и экзема. Как правило, кожные заболевания проявляются именно весной. Главное, утверждают специалисты, - питаться рационально употреблять как можно больше витаминов.

«Капуста, картошка, лук и чеснок, у кого-то, наверно, запасена замороженная зелень. Когда есть проблемы с кожей - угревая сыпь, аллергические состояния, я всегда рекомендую снизить количество сладкого», - рассказала она.

Помимо сбалансированного питания, специалисты рекомендуют придерживаться правил личной гигиены. В случае проявления каких-либо высыпаний на коже не стоит заниматься самолечением. Чтобы не навредить, следует незамедлительно обратиться к врачу.