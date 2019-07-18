В Пензенской области ликвидируют экологически опасные объекты

В Пензенской области продолжается работа по улучшению экологической ситуации. Для этого создан отдельный национальный проект. Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования присоединилось к реализации четырех направлений. Подробнее о них рассказал замглавы регионального минлесхоза Александр Иванов в рамках онлайн-брифинга информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Комплексная система обращения с отходами», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов» - это федеральные проекты, которые до 2024 года будут реализованы на территории Пензенского региона. Один из самых острых вопросов - ликвидация несанкционированных свалок и опасных объектов, которые способны нанести экологический вред. В области определено шесть таких мест. Это свалки площадью более двух гектаров в Сердобске, Белинском, Нижнем Ломове, Никольске и Сурске. Кроме того, большая работа будет проведена на городском полигоне твердых коммунальных отходов в Чемодановке.

«Размещение отходов на таких крупных местах предусматривается комплекс мероприятий, направленных на создание систем, препятствующих поверхностному, почвенному стоку, устанавливается оборудование для сбора газа, водоотведение», - рассказал Александр Иванов.

На сохранение уникальных водных объектов из федерального бюджета выделено порядка восьми миллионов рублей. Специалисты уже выполнили расчистку пруда на реке Труев в Кузнецком районе. Следующий объект - участок водоема Колышлей. Мусор и ил со дна Суры в районе набережной и Ростка убрали еще в 2018 году, но это лишь первый этап очистки.

«Данные отходы относятся к пятому классу опасности. Основной участок, который возможен для расчистки, находится в черте города, там достаточно плотная застройка. Этот вопрос требует длительной проработки», - сказал замглавы регионального минлесхоза.

В рамках проекта «Сохранение лесов» в распоряжение сотрудников регионального минлесхоза поступило 14 автомобилей «УАЗ Патриот» и один марки «Соболь». Еще порядка 40 миллионов рублей направят на покупку пожарных машин на базе «ГАЗ». С новой спецтехникой повышенной проходимости оперативность реагирования патрульных групп должна только повыситься.

С начала 2019 года в лесах области было зафиксировано свыше 60 пожаров, большую часть из них удалось ликвидировать в первые часы после возгораний.