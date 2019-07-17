На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили планы минспорта на ближайшие 5 лет

В течение пяти лет Пензенская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Средства направят как на поддержку массовых занятий физической культурой, так и на популяризацию профессионального спорта. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский на брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс».

Региональное министерство физической культуры и спорта строит амбициозные планы на ближайшие пять лет. К этому обязывает национальный проект «Демография». Его основное направление - вовлечение людей в занятия физической культурой. Так, к 2024 году 55% жителей региона должны на постоянной основе заниматься спортом. Сейчас - около 45%. Для этого в каждом районе области планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы.

«Это будет уличная площадка размером 315 квадратных метров для подготовки комплекса ГТО. В течение трех лет во всех районах будут такие. В 2019 году - в 11-ти. Причем у нас уже закончились конкурсные процедуры, и мы ждем поставку оборудования. Такие площадки уже к началу учебного года должны начать работать», - рассказал Григорий Кабельский.

За пять лет в рамках национального проекта из федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей. В 2019 году в регион направят порядка 35 миллионов. Благодаря этому дополнительное финансирование получит не только массовый спорт. Будут отремонтированы стадионы профессиональных клубов. Так, новое покрытие получит арена футбольного клуба «Дорожник» в Каменке. Там будет уложен искусственный газон с подогревом. Такое же поле появится в Никольске. Поддержку получат и другие виды спорта.

«На 2021 год выделены средства на постройку в Пензе ледового дворца. Принято решение, что он будет в районе Арбеково. Это уже пятая площадка с искусственным льдом, планируем отдать ее под фигурное катание», - рассказал министр.

Новую жизнь может получить стадион «Труд» - после того, как он перейдет из федеральной собственности в региональную. Такое количество спортивных объектов требует большого количества квалифицированных тренеров, поэтому в ближайшее годы пензенские специалисты пройдут курсы повышения квалификации.