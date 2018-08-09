На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили методы защиты от мошенников

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 августа 2018, 19:57Общество
Современные виды мошенничества и методы защиты от них обсудили на онлайн-брифинге информагентства «Пенза-Пресс». На вопросы журналистов отвечали представители уголовного розыска и отдела «К» управления МВД.
Несмотря на появление новых, ранее неизвестных видов мошенничества, популярностью у злоумышленников до сих пор пользуются схемы обработки людей через телефон. Полицейские напоминают, что не стоит сразу доверять тому, кто назвал себя представителем какого-либо банка или какой-либо организации. Если на том конце провода говорят о выигрыше и спрашивают данные карты, тем более стоит насторожиться.
«Не надо делать лишних действий, если чувствуете, что из вас начинают вытягивать деньги. Если злоумышленник поймет, что не на того напал, то он просто бросит трубку. Не забывает, что для перевода денег на карту, нужен только номер, который расположен на лицевой стороне, никаких дополнительных реквизитов давать ни в коем случае нельзя», - рассказали заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Сергей Устинов и начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.
09 августа 2018, 19:59В Пензе полицейские рассказали об упрощенной схеме получения паспорта РФ
09 августа 2018, 19:57На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили методы защиты от мошенников
09 августа 2018, 19:54Начальник регионально управления МВД Сергей Щеткин провел прием граждан
09 августа 2018, 19:52В Пензе полицейские организовали для детей поход в картинную галерею
09 августа 2018, 19:42Пензенские полицейские провели разъяснительные беседы с нарушителями ПДД
09 августа 2018, 19:37В Сосновоборске пенсионерам-ходокам помогли приобрести спортивную форму
09 августа 2018, 19:33В гимназии №1 Кузнецка обнаружили дефекты несущих конструкций
09 августа 2018, 19:21В Пензенской области подвели предварительные итоги уборочной кампании