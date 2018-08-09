На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили методы защиты от мошенников

Несмотря на появление новых, ранее неизвестных видов мошенничества, популярностью у злоумышленников до сих пор пользуются схемы обработки людей через телефон. Полицейские напоминают, что не стоит сразу доверять тому, кто назвал себя представителем какого-либо банка или какой-либо организации. Если на том конце провода говорят о выигрыше и спрашивают данные карты, тем более стоит насторожиться.

«Не надо делать лишних действий, если чувствуете, что из вас начинают вытягивать деньги. Если злоумышленник поймет, что не на того напал, то он просто бросит трубку. Не забывает, что для перевода денег на карту, нужен только номер, который расположен на лицевой стороне, никаких дополнительных реквизитов давать ни в коем случае нельзя», - рассказали заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Сергей Устинов и начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.