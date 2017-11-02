02 ноября 2017, 19:34Общество На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили будущее регионального КВН 8 ноября в Пензе пройдут полуфинальные игры региональной лиги КВН «С.У.Р.А.» (12+). В преддверии события прошлое, настоящее и будущее пензенского клуба веселых и находчивых обсудили участники онлайн-брифинга, который провело информагенство «Пенза-Пресс». Отвечать на волнующие любителей этой игры вопросы пришлось зампреду областного правительства Олегу Ягову, председателю областного Союза КВН Семену Молоканову, директору региональной лиги КВН «С.У.Р.А.» Антону Карпушкину и пензенским КВНщикам разных поколений.

Полтора года назад в Пензе появилась региональная лига КВН «Сура». Она образовалась вместо ушедшей в небытие пензенской областной лиги КВН. Что поменялось с тех пор в пензенском клубе веселых и находчивых, да и вообще чем живет и дышит местный КВН обсудили в ходе онлайн-брифинга информагентства «Пенза-Пресс» руководители лиги «Сура», а также популярные пензенские КВНщики. Как оказалось, помимо развития молодежного движения в области, новая лига должна решить вопрос попадания сильнейшей пензенской команды на федеральный телеканал.

«Первая задача была - обеспечить финансирование единой команды, не распыляться по мелочам и подключить ведущие университеты. Конечно, главная поддержка - губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, потому что я знаю, что без денег все это будет детским садом. Впервые был в 2017 году такой бюджет для команды, которого никогда не было. Не секрет - миллион рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В настоящее время ставка сделана на команду «Сурский край», которая представляет регион в лиге «Поволжье». Интересно, что в телеверсию игры пензенские КВНщики попадают примерно раз в десять лет. В конце 80-х успела засветиться на экране сборная политехнического института, в 2001 году в «Высшую лигу» попала команда «Валеон Дассон» участниками, которой были Павел Воля и Тимур Родригез, спустя еще десять лет пару сезонов в премьер-лиге и «вышке» провели «Мисс мира» и «С.У.Р.А.».

«Ни одна команда не может выйти в высшую лигу, премьер-лигу варясь в собственном соку. У команды должна быть поддержка. К большому сожалению, мы говорим о прошлом Пензы, когда команды не поддерживали», - отметил директор региональной лиги КВН «Сура» Антон Карпушкин.

В ходе разговора также прозвучала идея провести в Пензе так называемую «Битву Поколений». Возможно, КВНщики разных лет встретятся на сцене уже в 2018 году в рамках Кубка губернатора.

Общество

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