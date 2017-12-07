На брифинге ИА «Пенза-Пресс» обсудили перспективы сельского хозяйства

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07 декабря 2017, 15:33Общество
Еще не успел закончиться 2017 год, а пензенские аграрии уже строят планы на будущее. О перспективах реализации сельхозпродукции и развитии отрасли рассказал глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков в ходе онлайн-брифинга информационного агентства «Пенза-Пресс».
По словам министра, в 2018 году в сфере растениеводства продолжится активный ввод в оборот земель, в планах - освоить 45 тысяч гектаров. В 2017-м было введено 39 тысяч гектаров брошенной земли, это максимум за 10 лет. Перед аграриями поставлена задача за три года вернуть в оборот все площади, пригодные для ведения сельского хозяйства.
«В 2017 году мы заложили 254 гектара многолетних насаждений. Мы такой объем садов никогда не закладывали в год. Сейчас это, прежде всего, яблони. Мы закладываем сады под выращивание яблока для последующей переработки в соки и пюре», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Самая крупная закладка садов осуществлена в Лунинском районе, в настоящее время садоводство развивают в Бессоновке и Мокшане. Что касается сферы животноводства, то в 2018 году ожидается увеличение производства мяса индейки, в феврале состоится запуск второй очереди нового завода. Кроме того, запланировано начало строительства современного молочного комплекса в Сердобском районе на 5600 голов.
Также в 2018 году в регионе завершится строительство трех крупных свинокомплексов.
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