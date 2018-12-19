На большой сцене пензенского драмтеатра покажут «Бременских музыкантов»

В областном театре драмы идут последние приготовления к новогодним представлениям. Мальчишки и девчонки станут участниками праздничной игровой программы, где возле елки встретятся не только с главными героями Нового года - Дедом Морозом и Снегурочкой - но и с другими сказочными персонажами. А на большой сцене пришедших будет ждать музыкальный спектакль «Бременские музыканты» (0+).

На большой сцене пензенского драмтеатра настраивают свет, устанавливают декорации, а параллельно актеры репетируют сказку. В 2018 году Дед Мороз и Снегурочка подарят зрителям музыкальный спектакль «Бременские музыканты» по пьесе Юрия Энтина и Василия Ливанова, созданной, в свою очередь, по мотивам сказки братьев Гримм.

«Это веселый детский детектив с переодеваниями, сыщиками, разбойниками и королем. Что касается визуализации, то художник Марина Смельчакова изобразила на сцене все в ярких тонах, декорации ездят вертятся и надуваются, - сказал режиссер Кирилл Заборихин.

История про веселого Трубадура, его верных друзей-зверей, глупого Короля и прекрасную Принцессу хорошо известна многим благодаря известному советскому мультфильму. Ставит сказку молодой режиссер, выпускник ГИТИСа Кирилл Заборихин. Это уже его четвертая работа на пензенской сцене. Подготовка к новогоднему представлению началась еще осенью.

«У нас был специально приглашенный хореограф, который поставил все танцы. Они получились очень динамичными, и кардинально отличаются от классических вариантов», - рассказала актриса пензенского драматического театра Юлия Кузьмина.

Новогодние представления в театре начнутся 22 декабря и продлятся до 9 января. Всего зрителей ждет 47 спектаклей.