На благоустройство территории у Спасского храма потратят 80,4 млн рублей

На официальном сайте госзакупок появилась информация о контракте, согласно которому на благоустройство территории в историческом центре Пензы потратят 80 млн 413,4 тыс. рублей.

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, средства будут выделены из бюджета города в два этапа: на 2019 год предусмотрено финансирование работ в размере 39 млн 459 тыс. рублей, на 2020-й – 39 млн 600 тыс. рублей. Заказчиком является управление капитального строительства Пензы, генеральным подрядчиком, согласно допсоглашению к муниципальному контракту, - ООО «Автодорога».

В рамках работы по благоустройству территории, ограниченной улицами К. Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской, предполагается: замостить основную пешеходную зону, а также скверы, дорожки и площадки, установить систему видеонаблюдения, малые архитектурные формы (цветники, скамейки, информационные указатели, качели, детские игровой и спортивный комплексы, ограждения), а также точки наружного освещения. Кроме того, планом предусмотрено озеленение пространства и восстановление газона.

Согласно графику, завершение работ намечено на 31 января 2020 года. Дата окончания исполнения всех условий контракта – 2 марта.

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