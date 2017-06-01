На базе школ Пензенского региона открыли 280 лагерей

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01 июня 2017, 18:56Образование
В Пензенской области стартовала летняя оздоровительная кампания. На базе школ региона открылось 280 лагерей. В первую смену в них отдохнет рекордное количество детей - около 22 тысяч.
Буквально вчера мальчишки и девчонки сидели за партами, а сегодня школа стала для них местом летнего отдыха. В лицее №2 организовали пришкольный лагерь - один из самых крупных в Пензе. В первую смену здесь отдохнут 210 детей. Всех школьников поделили на две возрастные группы: младшую и старшую. Для старшеклассников будут организованы специальные занятия.
«Для них предусмотрена усиленная программа научно-исследовательской деятельности. Первая половина дня - это занятия по учебным дисциплинам с преподавателями лицея и с педагогами вузов», - рассказала заместитель директора лицея №2 г. Пензы Оксана Бузанова.
Для школьников подготовили насыщенную программу. Утром - спортивные и культурные мероприятия. После обеда - активные игры на свежем воздухе. Чтобы на все хватило сил, организовали трехразовое питание. Привычное меню столовой специально изменили.
«Мы всегда ждем детей и радуемся, когда они приходят. Летнее меню специально разрабатывается для лагеря. Очень много фруктов, овощей. В завтрак всегда входит какая-то закуска, бутерброд, фрукты», - сказала заведующая столовой лицея №2 г. Пензы Ольга Кутлянцева.
Для школьников младшего возраста предусмотрен послеобеденный сон. В классах специально организовали спальные места. Сотрудники пришкольного лагеря уверяют, что во время отдыха дети будут в безопасности. За тем, что происходит в учебном заведении, следят 13 камер. Они установлены на всей территории лицея.
«На улице воспитатель каждого отряда следит за своими детьми. Перед заездом в лагерь с ребятами проводится инструктаж по безопасности, с родителями тоже», - пояснила заместитель директора лицея №2 г. Пензы Оксана Бузанова.
Июнь - самая жаркая пора в пришкольных лагерях. В первую смену в Пензенской области отдохнут около 22 тысяч детей. Во вторую ожидается около пяти тысяч отдыхающих. Помимо активного времяпрепровождения в лагере, ребят ждут экскурсии и походы в интересные места.
«Каждая школа самостоятельно планирует маршрут до места проведения мероприятия. Это может быть в городе общественный транспорт, а также специально нанятое транспортное средство для перевозки детей. В обязательном порядке готовится приказ о выезде группы детей за пределы лагеря. С детьми и педагогами проводится инструктаж по правилам поведения в дороге, на транспорте и о правилах личной безопасности», - рассказала ведущий специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Екатерина Бочкарева.
Режим работы пришкольного лагеря каждое учебное заведение выбирает самостоятельно. В некоторых школах созданы дежурные группы, в которых дети смогут находиться до 21.00.
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