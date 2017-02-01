01 февраля 2017, 19:43Образование На базе ПензГТУ для школьников провели форум «ПРОФориентация» Тайм-менеджмент, целеполагание, психологическая подоплека выбора профессии, приемная кампания-2017. Об этом и не только пензенским старшеклассникам рассказали в рамках форума «ПРОФориентация», который прошел в Пензенском государственном технологическом университете.

Школьникам Пензы рассказали о том, как выбрать профессию. В Пензенском государственном технологическом университете прошел форум «ПРОФориентация». Участие в нем приняли более 200 учеников 8-11 классов.



«Каждый здесь найдет интересную тему для себя: возможно, это будут мастер-классы на личностный рост, или наоборот, беседа с психологом по определению будущей профессии, или консультация с приемной комиссией по подводным камням при поступлении», - рассказала организатор форума «ПРОФориентация» Анна Порфирова.

Работа форума была разделена на четыре блока: абитуриенсткий, психологический, личностный и профориентационный. Специалисты ПензГТУ подготовили для школьников мастер-классы, где рассказали о том, что такое тайм-менеджмент и грамотное целеполагание, какие семь шагов сделать, чтобы правильно выбрать профессию, и как выбрать специальность, если не знаешь куда идти.



«Я пришла для того, чтобы определиться с выбором будущей профессии, я уже не первый раз на таких мероприятиях. Это всегда новые знакомства, связи, вообще это интересно», - сказала ученица 10 класса школы №56 г. Пензы Алина Круглова.

«Я еще до сих пор не определился с выбором профессии, куда поступать. Меня пригласили на мастер-класс и решил посмотреть, что тут», - сказал ученик 10 класса школы №30 г. Пензы Роман Каплин.



Основная цель форума - помочь старшеклассникам определиться с профессиональным выбором. ПензГТУ уже сегодня готов содействовать школьникам в выстраивании успешной карьеры.



«Мы имеем право добавлять до десяти баллов и решили, что мы эти баллы будем давать тем выпускникам школ, которые ориентируются на наш вуз. Если вы придете к нам в университет, мы обязательно этот балл к результатам ЕГЭ прибавим», - рассказал проректор по непрерывному образованию Пензенского государственного технологического университета Станислав Разуваев.

Участники форума смогли пообщаться со специалистами приемной комиссии ПензГТУ. Школьникам рассказали об основных направлениях подготовки высшего и среднего специального профессионального образования, правилах приема в вуз и приемной кампании 2017 года.

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