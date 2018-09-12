12 сентября 2018, 17:06Происшествия

На Бауманском мосту в Пензе разбилась иномарка. ВИДЕО

В Пензе 12 сентября произошла авария на Бауманском мосту.

Видеозапись с места ДТП появилась в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что поперек дороги стоит автомобиль с сильными механическими повреждениями. Других участников аварии поблизости не наблюдается.

Пользователи узнали иномарку, попавшую в ДТП. В комментариях многие отметили, что владелец машины уже год пытался ее продать, но безуспешно. После случившегося сделать это будет еще труднее, саркастично отметили пензенцы.

Официальной информации по факту происшествия нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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