На Бакунинский мост из федерального бюджета могут выделить 1,4 млрд руб

В 2019 году Пензенская область рассчитывает на получение значительных сумм из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог и мостов. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве.

В Пензенской области близится к завершению ремонт дорог. В эксплуатацию сданы более 80 объектов, еще 40 - на стадии завершения. По словам регионального министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева, несколько участков автомагистралей отремонтируют позже, чем планировалось.

«Задерживаются три объекта. Первый - в Башмаковском районе, второй - в Мокшанском, третий - в Земетчинском. Постараемся закончить их ремонт в первых числах октября», - сказал он.

Серьезные претензии по качеству и срокам выполнения - к компании, которая ремонтирует автодорогу в Лопатинском районе. Александр Гришаев подчеркнул, что ситуация взята под контроль. В свою очередь, чтобы своевременно получить необходимый объем финансирования, глава региона призвал уже сейчас начать подготовку проектно-сметной документации для ремонта на 2019 год. Только по программе безопасные и качественные дороги ежегодно в течение пяти лет в Пензенской области из федерального бюджета будет выделяться около 700 миллионов рублей. Также регион получит государственные средства на реализацию других важных проектов.

«Это 2 миллиарда на реконструкцию дороги в районе улицы 40 лет Октября, 1,4 миллиарда рублей - Бакунинский мост. Сейчас работаем над тем, чтобы получить 350 миллионов рублей на путепровод Селиксы, там нужно делать развязку», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Порядка четырех миллиардов рублей предусмотрены на ремонт улицы Алая в Засечном. Еще 200 миллионов рублей ежегодно планируется направлять из федерального бюджета на приведение региональных дорог в нормативное состояние.