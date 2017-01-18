18 января 2017, 16:34Происшествия На Ахунском переезде столкнулись две легковушки В Пензе на Ахунском переезде произошло ДТП – столкнулись «ВАЗ-2109» и «Рено Логан».

Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 18 января в 11.39, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, есть пострадавший.

Причины предстоит установить инспекторам УГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/GlTr0VaxSc-big-reduce350.jpg