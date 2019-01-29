На Ахунском переезде иномарка влетела в мусоровоз

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29 января 2019, 14:06Происшествия
В Пензе 29 января произошло ДТП. Снимки с места происшествия появились в группе «ВКонтакте».
Фотографии пользователь сделал в 12.00 на Ахунском переезде. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с мусоровозом. У иномарки сильно пострадал капот. Подписчики отметили, что в этом месте водителям следует быть особо внимательными во избежание аварий.
«Не знаю, что произошло, но смотреть там всегда надо в оба и за себя, и за других», - написала подписчица Надежда.
«Не люблю этот переезд, стараюсь его избегать», - поделилась пензячка Татьяна.
Есть ли пострадавшие в ДТП, неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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