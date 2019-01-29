На Ахунском переезде иномарка влетела в мусоровоз

В Пензе 29 января произошло ДТП. Снимки с места происшествия появились в группе «ВКонтакте».

Фотографии пользователь сделал в 12.00 на Ахунском переезде. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с мусоровозом. У иномарки сильно пострадал капот. Подписчики отметили, что в этом месте водителям следует быть особо внимательными во избежание аварий.

«Не знаю, что произошло, но смотреть там всегда надо в оба и за себя, и за других», - написала подписчица Надежда.

«Не люблю этот переезд, стараюсь его избегать», - поделилась пензячка Татьяна.

Есть ли пострадавшие в ДТП, неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».