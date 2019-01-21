На 20 улицах Пензы перекрыт доступ к пешеходным переходам

Сотрудников Госавтоинспекции заинтересовала работа коммунальных служб Пензы. По их мнению, снежные завалы убирают не так быстро, как следует. После проверки улично-дорожной сети города сотрудники ГИБДД решили взять уборку под особый контроль. Начальник регионального управления Госавтоинспекции провел выездное совещание с коммунальщиками, а также с работниками городской администрации и управления ЖКХ.

Добраться до пешеходных переходов в плохую погоду - задача не из легких.

«Хорошо, что машины заблаговременно останавливаются. Наверно, потому что большой тормозной путь, водители молодцы», - сказала жительница Пензы Лариса Клачкова.

Автолюбителям не легче, чем пешеходам. Снежные завалы, которые коммунальные службы оставили после чистки по обочинам дорог, значительно затрудняют передвижение. Сугробы не только сужают полосы движения, но и закрывают обзор на перекрестках.

«Трудно ездить, боишься. Советский Союз вспоминаю, как тогда чистили дороги. По ночам машины ездили, а сейчас где они?» - рассказал житель Пензы Виталий Корытин.

Почему состояние многих дорог Пензы до сих пор далеко от нормативного, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Первая точка - одна из самых проблемных - улица 8 Марта. Начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов провел там выездное совещание с представителями мэрии, городского управления ЖКХ и коммунальных служб. Ответственные за состояние городских улиц руководители отвечают - качественно выполнить работы не дает ограниченность в средствах.

«Выпало очень много осадков. Мы признаем, что не хватает техники для своевременного вывоза, ограничены ресурсами как материальными, так и человеческими», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев.

«Вы привлекаете недостаточное количество техники. Если ограничены ресурсами, запрашивайте дополнительное финансирование», - сказал Александр Курчатов.

Результаты проверки Госавтоинспекции оставляют желать лучшего. Так, по данным регионального управления ГИБДД, доступ к пешеходным переходам перекрыт снегом, как минимум, на 20 улицах города. Более чем на 15 улицах - огромные сугробы на площадках возле остановок.

«Не улице Карпинского не выполнена чистка тротуаров, аналогичная ситуация складывается еще на 20 улицах Пензы. Расчистка дорог от снежных отложений осуществляется не должным образом», - добавил Александр Курчатов.

На уборку города дали неделю. Если коммунальщики не уложатся в срок, им грозят большие штрафы. В этом случае наказания не избежит и городская администрация.