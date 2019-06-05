На 20 автодорогах Пензы начался ремонт

В областном центре ремонтируют дороги. Подрядчики начали работы на более чем 20 объектах, расположенных во всех районах города.

Теперь, проезжая по мосту, который соединяет центр города и микрорайон ГПЗ-24, пензенским автомобилистам приходится притормаживать: рабочие сняли верхний слой асфальта. Относительно новый инженерный объект был открыт в 2013 году, а спустя шесть лет попал в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оно и не удивительно: задача путепровода была не только соединить районы, но и разгрузить Бакунинский мост. Автомобильный поток оказался высоким, и асфальтовое покрытие быстро пришло в негодность.

«Провели фрезерование, приступили к укладке выравнивающего слоя. Сейчас делаем подготовку для верхнего слоя. Первоначально были выбраны объекты с самым большим трафиком - центральные магистрали», - рассказал директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

Кроме путепровода, в список объектов, нуждающихся в ремонте, попали еще 19 автодорог. Глава администрации Виктор Кувайцев попросил не отставать от графика и тех подрядчиков, которые занимаются ремонтом асфальтового покрытия во дворах. От них мэр потребовал соблюдения существующих правил и нормативов.

«Если идет ремонт на улице Суворова - на любой другой - это не значит, что весь город должен страдать от пыли и грязи. Мы можем трудиться до такого состояния, что вся работа по очистке ливневых канализаций - она сведется на нет только лишь потому, что мы ее забьем строительным мусором и асфальтовой крошкой», - сказал он.

Принимать работы на всех объектах будет контролирующая комиссия после проведения лабораторных проб. Асфальтовое покрытие проверят на уплотнение и водное насыщение. Виктор Кувайцев напомнил, что все работы необходимо завершить в установленный срок - до конца лета.