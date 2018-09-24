На 15 молодых пензенских медиков подадут в суд

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24 сентября 2018, 15:04Общество
В Пензенской области готовятся подать в суд на 15 выпускников медицинских вузов, которые обучались по целевым направлениям, но по местам прикрепления после окончания вуза не трудоустроились.
Как отметил 24 сентября на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Владимир Стрючков, кадровый вопрос – один из самых сложных.
«У нас работает 4140 врачей и 11741 средних медработников. За последние пять лет обеспеченность врачами у нас увеличилась. Укомплектованность по терапевтическим участкам составляет 71%, по педиатрическим – 80%. В этом году мы приняли 344 молодых врача, целевое обучение проходит 1041 студент», - сообщил он.
Однако не все стремятся выполнять условия целевого договора. Так, на 15 человек в регионе готовят пакет исковых документов. Они не приехали в назначенные населенные пункты и не трудоустроились.
«У нас же есть соглашение. Работайте по этому направлению, создавайте прецедент», - сказал губернатор Иван Белозерцев.
«Сейчас выйдет закон, который обязывает целевика отрабатывать по месту прикреплению. Мы его очень ждем», - подчеркнул Владимир Стрючков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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