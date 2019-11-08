В Арбеково за день дважды сбили пешеходов

На дорогах еще нет гололедицы, а дорожные аварии происходят все чаще. Последнее время в Пензе и по области практически каждый день машины сбивают людей. Причем в этом виноваты не только водители, но и пешеходы.

Только за один день в Арбеково дважды сбили пешеходов. Сначала утром - на проспекте Строителей пострадал мужчина, а вечером - на улице Тернопольской женщина 52 лет решила перебежать дорогу в неположенном месте, недалеко от гимназии №13. Ее не заметил водитель такси: проезжая часть плохо освещена.

«Я ехал по крайней правой полосе, не превышая скоростной режим. Когда увидел женщину, стал уходить от столкновения, но было поздно, задел ее правой стороной машины, фару разбил, на нее пришелся весь удар», - рассказал водитель такси Сергей Соломатин.

Пострадавшая - в сознании, но не может двигаться. «Скорая» приехала быстро. Женщину забрали в больницу.

По мнению очевидцев, виноват не только пешеход. Утверждают, что водитель такси ехал слишком быстро и нарушил правила дорожного движения.

«Считаю, что он просто вылез на встречку и сбил ее», - прокомментировал свидетель происшествия Дмитрий Куликов.

Во всех обстоятельствах ДТП еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Только за первую неделю ноября в регионе случилось 13 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Девять из них - в Пензе. По статистике, большое количество аварий происходит в темное время суток при плохой освещенности проезжей части.

Официальная статистика такова: за десять месяцев с начала года на территории региона зафиксировано 110 ДТП, которые произошли по неосторожности пешеходов. В результате погибли 22 человека, остальные отделались травмами различной степени тяжести.

«Водителям и пешеходам необходимо проявлять особую осторожность и внимательность вечером - с 18:00 до 21:00, так как именно в этот промежуток времени повышена интенсивность движения пешеходов и транспортных средств», - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Основная часть ДТП регистрируется на нерегулируемых пешеходных переходах. Соблюдение правил дорожного движения - это вопрос жизни и смерти. Кроме того, сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам носить светоотражатели, чтобы точно не оказаться незамеченным.