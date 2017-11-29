29 ноября 2017, 19:03Культура Музыканты рок-группы «ДДТ» везут в Пензу новую программу Пензенцам расскажут «Историю звука»(12+). С музыкальной программой под таким названием выступит легендарная рок-группа «ДДТ». Со сцены прозвучат песни из разных альбомов - свежие произведения и уже полюбившиеся публике хиты. Организаторами выступило концертное агентство «Art Guard Entertainment».

Окунуться в прошлое, задержаться на миг в настоящем и заглянуть в будущее пензенцы смогут на концерте рок-группы «ДДТ». Музыканты везут новую программу «История звука». Такое яркое название символизирует не просто набор песен, сочетание музыкальных композиций разных лет расскажет о развитии знаменитого и в чем-то, несомненно, уникального коллектива глазами лидера группы Юрия Шевчука. Обещают, что интересно будет всем.

«Этот концерт «ДДТ» особенный тем, что он - для всей семьи. «История звука» - это программа, в которую вошли лучшие песни со всех альбомов. Их очень долго выбирали, есть песни, которые давно не исполнялись на концертах», - рассказал продюсер концертного агентства «Art Guard Entertainment» Дмитрий Прокофьев.

Рок-группа выступает в Пензе не впервые. Поклонники легендарных музыкантов встречались с ними в 2012 и 2015 годах. Организаторами предстоящего концерта выступило агентство «Art Guard Entertainment». Уже пять лет они привозят в Пензу звезд эстрады, таких как Полина Гагарина, Пелагея, группы «БИ-2» и «Ленинград».

«5 декабря - шоу «Импровизация» (16+), «Кипелов» (16+) - 18 декабря и 23 декабря «Animal Jazz» (6+).На 2017 год все. На 2018-й у нас грандиозные планы – «БИ-2» (12+) на Ледовой арене, Паша Воля (18+), проект «Танцы. 4 сезон» (16+), - поделился планами исполнительный директор концертного агентства «Art Guard Entertainment» Максим Пахомов.

Организаторы уверены, что этот концерт станет одним из самых зрелищных и не только за счет харизмы гостей. Эффектным выступление сделает визуальное сопровождение и нестандартное световое решение. Концерт рок-группы «ДДТ» состоится 4 декабря. Начало - в 19.00 на «Дизель-Арене».

Культура

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