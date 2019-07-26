Музыкант Сергей Калугин стал гостем «Концертника» на «ТВ-Экспресс»

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28 июля 2019, 14:32Общество
Пензу посетил московский музыкант и автор песен Сергей Калугин. Он уже 20 лет выступает в составе одной из культовых российских рок-групп. Столичный артист стал гостем программы «Концертник» (16+) на телеканале «Экспресс».
В своих песнях Сергей Калугин немалую роль отводит музыкальной составляющей. Потому даже в сольном исполнении композиции привлекают внимание самого искушенного слушателя. По признанию самого автора, темы всего его творчества - это любовь и смерть.
Выпуск программы «Концертник» с Сергеем Калугиным выйдет в эфир «Экспресса» в августе. Следите за анонсами телеканала.
28 июля 2019, 14:32Музыкант Сергей Калугин стал гостем «Концертника» на «ТВ-Экспресс»
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