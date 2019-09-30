Музыкальные школы Пензы получили новые пианино

В пензенские музыкальные школы в рамках национального проекта «Культура» закупили новые пианино. Его участниками стали 16 учреждений области. Они получили пианино марки «Николай Рубинштейн» - это имя для пензенских музыкальных школ значимо. Старейшая из них берет истоки от классов «Русского императорского музыкального общества» в Москве, а их основателями в свою очередь были братья Рубинштейны.

В рамках нацпроекта до конца 2019 года в детские школы искусств и музыкальные школы регионов России завезут 900 новых пианино. В области инструменты уже получили в Каменском, Белинском и Сердобском районах. И вот очередь дошла до Пензы.



Это сейчас фабрика «Аккорд» в Санкт-Петербурге, но начиналось все в глубинке в Калуге. Затем старейший завод чуть не погиб. И это скорее исключение: большинство аналогичных производств, как например, знаменитая пензенская фабрика пианино, конца ХХ века не пережили. Возродить предприятия, выпускающие отечественные музыкальные инструменты, - это еще одна задача нацпроекта.

«Нам всем в школах очень нужны новые инструменты, потому что сейчас работаем на старых. В настоящее время наблюдается возрождение производства, мы очень рады, это для нас большое событие», - сказала директор детской школы искусств «Квинта» Марина Сафронова.

Модель пианино, которые получили музыкальные школы области, называется «Николай Рубинштейн». Имя дирижера, пианиста-виртуоза и основателя московской консерватории, хорошо знакомо современным музыкантам.

«В музыкальной школе №1, одной из старейших в России, обучаются 400 учащихся и все, конечно, играют на фортепиано. Потому что без базового обучения невозможно научиться сольфеджио», - рассказала директор музыкальной детской школы №1 Пензы Татьяна Демина.

Пианино все не ограничится, в дальнейшем по федеральным программам в музыкальные школы регионов планируют передать новые баяны, аккордеоны, струнные и духовые инструменты. А детские школы искусств оснастят также учебно-методическими материалами для занятий народными художественными промыслами.