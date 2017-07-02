Мужской парикмахер рассказал, как ухаживать за бородой

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02 июля 2017, 15:40Общество
Информационное агентство "Пенза-Пресс" организовало мастер-класс для бородачей.
Барбер или мужской парикмахер Павел Агапов показал, как правильно стричь бороду. Он также дал советы, как ухаживать за растительностью на лице.
«Борода – это, в принципе, необходимый аксессуар, который может и должен подчеркнуть имидж современного, модного человека.
Необходимо регулярно пользоваться маслом, препаратами, которые смягчают кожу перед самим бритьем. К ним можно отнести и гель для бритья, бальзамы. Их - огромное количество», - рассказал стилист Паве Агапов.
Стилист также отметил, что красота и густота бороды зависит не только от формы стрижки. Не меньшее значение имеют правильное питание и здоровый образ жизни.
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