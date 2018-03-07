Мужчины «Экспресса» поздравили коллег-женщин с 8 Марта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 марта 2018, 19:19Общество
Сотрудники телерадиокомпании «Экспресс» накануне 8 Марта с самого утра дарили подарки и поздравления прекрасной половине Пензы.
Поздравления и следующие за ними слова благодарности раздавались в центре города и на окраине, у пешеходных переходов и на остановках. Цветы сотрудники «Экспресса» раздавали направо и налево, и молодым девушкам, и пожилым бабушкам.
Под поздравительную «атаку» «Экспресса» попали не только те, кто передвигается пешком, но и пассажиры общественного транспорта. Не были обделены вниманием и автоледи.
Поздравлять прекрасную половину Пензы сотрудники телерадиокомпании начали еще утром. В эфире шоу на радио «Экспресс» они провели конкурс, а днем отыскали супругу победителя, чтобы лично подарить ей букет роз.
Для праздника нашлось время и в самой телерадиокомпании «Экспресс». Прежде чем дарить приятные подарки, мужчины устроили викторину и развлекательные игры. А уж потом признались своим коллегам в самом главном.
«Мы все вас очень любим и ценим. Если бы не вы, то жизнь в нашей компании сократилась бы ровно наполовину, спасибо, с праздником вас», - сказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.
Таким образом, был дан старт целой серии поздравлений в адрес жительниц Пензы. Конечно, их пик придется на сам праздник, когда эстафету у телеканала перехватят все остальные мужчины города.
07 марта 2018, 19:56Пензенскому экспертно-криминалистическому центру исполнилось 79 лет
07 марта 2018, 19:31Белозерцев поздравил отличившихся женщин с 8 Марта
07 марта 2018, 19:19Мужчины «Экспресса» поздравили коллег-женщин с 8 Марта
07 марта 2018, 19:16Самокутяев посетил пензенский предвыборный штаб Владимира Путина
07 марта 2018, 19:06В Пензе сотрудники Росгвардии провели учения в преддверии выборов
07 марта 2018, 19:02В 2018 году в Пензе отремонтируют свыше 100 километров дорог
07 марта 2018, 17:58В Пачелмском районе директора осудили за фиктивную запись в трудовой
07 марта 2018, 17:39В Мокшанском районе в ДТП с грузовым фургоном погиб мужчина