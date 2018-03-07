Мужчины «Экспресса» поздравили коллег-женщин с 8 Марта

Поздравления и следующие за ними слова благодарности раздавались в центре города и на окраине, у пешеходных переходов и на остановках. Цветы сотрудники «Экспресса» раздавали направо и налево, и молодым девушкам, и пожилым бабушкам.

Под поздравительную «атаку» «Экспресса» попали не только те, кто передвигается пешком, но и пассажиры общественного транспорта. Не были обделены вниманием и автоледи.

Поздравлять прекрасную половину Пензы сотрудники телерадиокомпании начали еще утром. В эфире шоу на радио «Экспресс» они провели конкурс, а днем отыскали супругу победителя, чтобы лично подарить ей букет роз.

Для праздника нашлось время и в самой телерадиокомпании «Экспресс». Прежде чем дарить приятные подарки, мужчины устроили викторину и развлекательные игры. А уж потом признались своим коллегам в самом главном.

«Мы все вас очень любим и ценим. Если бы не вы, то жизнь в нашей компании сократилась бы ровно наполовину, спасибо, с праздником вас», - сказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Таким образом, был дан старт целой серии поздравлений в адрес жительниц Пензы. Конечно, их пик придется на сам праздник, когда эстафету у телеканала перехватят все остальные мужчины города.