Мужчину, убившего школьника в Сурске, поместят в психиатрическую больницу

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10 октября 2017, 19:22Криминал
Мужчина, убивший школьника в Сурске Пензенской области, будет помещен в психиатрическую больницу. Страшная трагедия произошла в феврале 2017 года. Когда мальчик возвращался от репетитора, на него напал мужчина с ножом. Он нанес ребенку множественные удары, в результате чего тот скончался на месте происшествия. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, он страдает хроническим психическим расстройством. Убийство он совершил в состоянии невменяемости. Мужчина не может осознавать фактический характер своих действий и руководствоваться ими. Эксперты пришли к выводу, что по своему психическому состоянию он представляет общественную опасность и требует постоянного наблюдения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.
В результате суд применил к мужчине меру в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с интенсивным наблюдением.
Кроме того, он также оказался причастен к трем поджогам машин жителей Городищенского района. Однако возгорания были вовремя потушены.
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