Мужчину из Колышлейского района будут судить за поножовщину

Для жителя Пензенского района наступивший новый год оказался последним. Отмечать его он вместе со своей знакомой отправился к своему приятелю в Колышлейский район. В ходе пьяного застолья возник конфликт. Один из соперников схватился за кухонный нож.

Восстановить цепочку событий того новогоднего вечера и установить детали преступления удалось в ходе следственного эксперимента.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Экспертиза установила, что подозреваемый нанес жертве не менее 15 ударов ножом. От полученных колото-резаных ран живота и повреждения внутренних органов потерпевший скончался на следующий день в областной клинической больнице.

Задержанный свою вину признал полностью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.