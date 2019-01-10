Мужчину из Колышлейского района будут судить за поножовщину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 января 2019, 19:37Криминал
Для жителя Пензенского района наступивший новый год оказался последним. Отмечать его он вместе со своей знакомой отправился к своему приятелю в Колышлейский район. В ходе пьяного застолья возник конфликт. Один из соперников схватился за кухонный нож.
Восстановить цепочку событий того новогоднего вечера и установить детали преступления удалось в ходе следственного эксперимента.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.
Экспертиза установила, что подозреваемый нанес жертве не менее 15 ударов ножом. От полученных колото-резаных ран живота и повреждения внутренних органов потерпевший скончался на следующий день в областной клинической больнице.
Задержанный свою вину признал полностью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
10 января 2019, 19:44Пенза в 2019 году станет местом проведения значимых турниров
10 января 2019, 19:42Пензенец перевел 92 тысячи за несуществующую «Приору»
10 января 2019, 19:37Мужчину из Колышлейского района будут судить за поножовщину
10 января 2019, 19:29На пензенском ж/д вокзале появилась детская игровая площадка
10 января 2019, 19:26Культурный центр «На Ленинградский» могут достроить в 2019 году
10 января 2019, 19:18В Пензе уборку снега проверили на соответствие новому ГОСТу
10 января 2019, 19:12Ледяной флешмоб. Пензенцы жалуются на сосульки
10 января 2019, 19:07Жильцы дома на ул. Конструкторской спят под двумя одеялами