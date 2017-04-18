18 апреля 2017, 14:01Криминал Мужчину будут судить за кражу коров в Пензенской области В Пензенской области под суд пойдет 38-летний уроженец Астраханской области. Его обвиняют в 19 кражах.

«По версии следствия, мужчина с июля 2011 по октябрь 2016 года совершил 11 краж крупнорогатого скота и лошадей на территории Неверкинского района, одну - Кузнецкого района, семь - на территории Саратовской области, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму 1 094 250 руб», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Животных он затем продавал скупщикам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Уголовное дело направлено в Неверкинский районный суд.

Криминал

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