Мужчину будут судить за кражу коров в Пензенской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2017, 14:01Криминал
В Пензенской области под суд пойдет 38-летний уроженец Астраханской области. Его обвиняют в 19 кражах.
«По версии следствия, мужчина с июля 2011 по октябрь 2016 года совершил 11 краж крупнорогатого скота и лошадей на территории Неверкинского района, одну - Кузнецкого района, семь - на территории Саратовской области, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму 1 094 250 руб», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Животных он затем продавал скупщикам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Уголовное дело направлено в Неверкинский районный суд.
18 апреля 2017, 19:29В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству
18 апреля 2017, 19:16Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
18 апреля 2017, 19:09Пензенцы отмыли городские памятники
18 апреля 2017, 19:0265 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде
18 апреля 2017, 18:34Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ
18 апреля 2017, 18:00Пензенский «Дизелист» сразится с «Горняком»
18 апреля 2017, 17:52Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал из-за нечестной игры «Авроры»
18 апреля 2017, 17:45В «Буртасах» в Пензе тренируются спортсмены из Узбекистана и Казахстана