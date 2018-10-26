Мужчина вытащил из кармана попутчика около 100 тыс руб и скрылся Пензе

В Пензенской области задержали подозреваемого в краже денег из вагона поезда.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД по Пензенской области, мужчина ехал на поезде дальнего следования «Новороссийск – Пермь» и в какой-то момент уснул. В этот момент кто-то вытащил из кармана его шорт 98 тысяч рублей.

Полицейске выяснили, что это был 39-летний пассажир того же вагона. Он быстро собрал вещи и вышел на станции «Пенза-1». Но найти его не удавалось.

Спустя год подозреваемого обнаружили сотрудники транспортной полиции. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».