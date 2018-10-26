Мужчина вытащил из кармана попутчика около 100 тыс руб и скрылся Пензе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 октября 2018, 14:34Криминал
В Пензенской области задержали подозреваемого в краже денег из вагона поезда.
Как сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД по Пензенской области, мужчина ехал на поезде дальнего следования «Новороссийск – Пермь» и в какой-то момент уснул. В этот момент кто-то вытащил из кармана его шорт 98 тысяч рублей.
Полицейске выяснили, что это был 39-летний пассажир того же вагона. Он быстро собрал вещи и вышел на станции «Пенза-1». Но найти его не удавалось.
Спустя год подозреваемого обнаружили сотрудники транспортной полиции. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 октября 2018, 19:47В Пензе таксист спас пенсионерку от телефонного мошенника
26 октября 2018, 19:44Пензенские железнодорожники успешно отработали действия при ЧС
26 октября 2018, 19:42В Пензе одна из библиотек будет носить имя Задорнова
26 октября 2018, 19:37В Пензе чествовали участников «Российского движения школьников»
26 октября 2018, 19:26В Пензе обсудили состояние и перспективы развития ТОСов
26 октября 2018, 19:18В Пензе на ремонт сквера у площади Ленина выделят 8 млн руб
26 октября 2018, 19:12В Пензе «Русмолко» и инвесторы из Сингапура готовят новый проект
26 октября 2018, 18:43Пензенская «Юность» обыграла оренбургскую «Надежду-2»