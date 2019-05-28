Мужчина пытался проникнуть в Заречный, затерявшись среди машин

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 мая 2019, 12:36Общество
На проходной в Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в закрытый город Пензенской области.
Мужчину заметил военнослужащий, находящийся на посту. Человек пытался пройти через автомобильный проезд вместе с машинами, однако сержант Алексей Буряков его задержал, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.
На пойманного составили административный протокол о нарушении пропускного режима, также мужчину передали сотрудникам полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 мая 2019, 17:06Много крови. Появились подробности жуткого ДТП на ул. Измайлова
28 мая 2019, 16:36Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме - Атякшев
28 мая 2019, 16:04Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи...
28 мая 2019, 15:57Единороссы проверят состояние детских площадок
28 мая 2019, 15:34«В агонии». Женщина оказалась под колесами авто по дороге в Ахуны
28 мая 2019, 15:04На ул. Куйбышева иномарка сбила пенсионерку
28 мая 2019, 14:34Пенсионерку из Земетчинского района лишили почти 200 тыс. руб
28 мая 2019, 14:03В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору