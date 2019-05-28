28 мая 2019, 12:36Общество

Мужчина пытался проникнуть в Заречный, затерявшись среди машин

На проходной в Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в закрытый город Пензенской области.

Мужчину заметил военнослужащий, находящийся на посту. Человек пытался пройти через автомобильный проезд вместе с машинами, однако сержант Алексей Буряков его задержал, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

На пойманного составили административный протокол о нарушении пропускного режима, также мужчину передали сотрудникам полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии

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