Мужчина попал в больницу после ДТП на Окружной

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06 сентября 2019, 15:34Происшествия
В Пензе на Окружной произошла авария, в результате которой пострадал мужчина.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 5 сентября в 10:50 возле дома №30 по улице Кижеватова автомобиль Chevrolet Cruze, которым управлял 65-летний водитель, сбил мужчину.
65-летний пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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