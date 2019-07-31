Мужчина опустошил кассу автосервиса в Чемодановке

35 тысяч рублей. Именно такая сумма пропала из кассового аппарата на станции техобслуживания в селе Чемодановка Пензенской области. Обнаружив крупную недостачу, хозяин автосервиса поспешил обратиться в полицию.

«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место преступления. В ходе осмотра которого был установлен способ незаконного проникновения в помещение, а именно - через проделанное отверстие в одной из металлических панелей формирующих стену. В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность ранее судимого местного жителя 1993 года рождения. Он был задержан, доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», - прокомментировала следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

«Все вышло случайно. Хотелось бы вернуть все назад, и больше не делать такого. Конечно, весь ущерб полностью возмещу», - сказал подозреваемый.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.