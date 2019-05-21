Музейный котенок. В воздуховоде пензенской галереи нашли пушистого кроху

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21 мая 2019, 17:08Общество
В воздуховоде пензенской картинной галереи нашли крохотного рыжего котенка. Об этом сотрудники учреждения сообщили в Сети.
Фотографию малыша они опубликовали в своей группе соцсети «ВКонтакте».
«Пензенская картинная галерея обращается к вам, ко всем неравнодушным любителям животных. У нас в музее произошло незапланированное чудо! Совершенно случайно громким писком в воздуховоде обнаружил свое существование маленький беззащитный и очень симпатичный котенок. Он трое суток боролся за свою жизнь, так как сам не мог выбраться. Сотрудники музея провели настоящую спасательную операцию, был разобран стеллаж с музейными предметами, снята решетка с воздуховода, внутрь мы спустили самодельную лестницу, благодаря чему малыш выбрался на свет.
Пока он живет у нас в большой коробке, к лотку мы его приучили, ветеринару показали. Мы дали ему прозвище Чкалов, за преодоление высоты и безумную храбрость. Просим вас откликнуться и найти хозяина для нашего боевого крестника», - написали сотрудники галереи.
В комментариях пользователи предложили работникам учреждения оставить кроху в галерее.
«В «Эрмитаже» есть музейные коты, вот и у вас будет свой котенок», - предложила подписчица Лариса.
Узнать о том, как забрать малыша, можно по телефонам: 56-31-80, 56-63-73, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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