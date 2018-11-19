Музей одной картины готовится к премьерному показу картины Репина

В Музее одной картины выставят «Портрет священника Петрова» (6+) кисти Ильи Репина. Проект посвящен 110-летию с момента написания полотна и 175-летию со дня рождения великого русского художника. В преддверии знаменательного события, в культурной жизни Пензенской области прошел брифинг с создателями документально-художественного фильма «Непостижимый Репин» (6+), который посвящен истории написания полотна и событиям из яркой жизни художника.

Для съемок в фильме Александр Куприянов, актер московского «Театра на Юго-Западе», отращивал бороду два месяца. А когда вместе с коллегой гулял по Питеру, с ним хотел сфотографироваться едва ли не каждый иностранец. Артиста, сыгравшего в документально-художественном фильме великого художника, снял на свой телефон коллега по творческому цеху Павел Тачков, который выступил в картине в роли ведущего. «Неповторимый Репин» стал четвертым по счету игровым фильмом, сопровождающим показ полотен из запасников пензенской картинной галереи. Ранее демонстрация работ мастеров кисти проходила в сопровождении слайдов.

«Любая картина мечтала бы очутиться, выставиться в Музее одной картине, потому что, думаю, что даже в «Эрмитаже» люди не останавливаются на полчаса возле одного произведения, а здесь у каждого свой звездный час», - отметил Паве Тачков.

Съемки фильма проходили в Академии художеств имени Репина, во Всесоюзном художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, на территории Третьяковской картинной галереи. Многие сцены были сняты на фоне живописной природы северной столицы и села Репино. Режиссер и сценарист фильма Лариса Трушина назвала эту работу сложным проектом.

«Два месяца ушло только на то, чтобы достичь договоренности в том, чтобы нам разрешили съемки в Москве и Санкт-Петербурге. Далее, когда на руках уже были билеты, оказалось, что заведующая домом-музеем «Пенаты» в селе Репино Татьяна Петровна Бородина оказалась в больнице. А именно она должна была дать нам ценные комментарии для фильма, предположения о том, как «Портрет священника Петров» мог оказаться в собрании пензенской картинной галереи», - рассказала она.

С заведующей домом-усадьбой «Пенаты» удалось договориться о съемках, чего нельзя сказать о погоде, по прогнозам ожидались дожди, поэтому съемки решили начать сразу по приезду в Санкт-Петербург. В поисках красивых планов съемочная группа в первый день работы прошла 12 километров. Пока пензенская творческая группа работала в Петербурге и Москве, сама картина руки Репина готовилась к своему звездному часу в Пензе.

Как известно, биография художника связана с именем Александра Куприна. Именно об этом и еще, о том, как создавался шедевр живописи, какие события ему предшествовали, будет идти речь в «Непостижимом Репине».

«Очень сильный, яркий, информационно-емкий и просветительский художественный фильм, который отвечает на многие вопросы и загадки, связанные с мистиков в творчестве Репина. Но их часть придется домысливать и искать самим зрителям», - сказал директор Пензенской области картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

Премьерные показы картины «Портрет священника Петрова», в сопровождении документально-художественного фильма «Непостижимый Репин» (6+), состоятся в музее одной картины 22 ноября.