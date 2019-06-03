03 июня 2019, 10:33Общество

Мутации? Кузнечан поразило фото «инопланетных» гусей

Жители города Кузнецка Пензенской области обсуждают выложенный в Сети снимок расхаживающих вдоль дороги ярко-зеленых гусей.

Пост о странных птицах появился в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор фото поинтересовался у подписчиков, встречали ли они прежде подобное явление.

«Я не видела. Они что, нашли маску Джима Керри?» - пошутила кузнечанка Инга.

«Эксклюзивные фото с дачи директора РЕН-ТВ», - прокомментировал пользователь Егор.

Подписчик группы Дмитрий пояснил, что хозяева специально красят гусей, чтобы не перепутать с соседскими.

«Вот и ходят по деревне разноцветные стаи», - отметил он.

Такое объяснение возмутило некоторых пользователей.

«Целиком-то зачем? Ну, одно крыло - и хватит. Все оперение склеилось поди. Птичку жалко», - высказалась подписчица Елена, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck?w=wall-60150642_2368094

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