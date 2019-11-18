Мусульмане села Усть-Уза отметили день рождения пророка Мухаммеда

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18 ноября 2019, 19:12Общество
Мавлид ан-Наби, или день рождения пророка Мухаммеда - один из важнейших праздников для мусульман. Ежегодно его отмечают 12 числа третьего месяца исламского лунного календаря. Как правило, торжества длятся не один день. В селе Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области верующие собрались на концерт в местном доме культуры.
Истории из жизни пророка Мухаммеда, чтение Корана и нашиды - мусульманские песнопения, которые исполняют без музыкального сопровождения. В доме культуры села Усть-Уза верующим еще раз напомнили об истинном смысле ислама.
«В нашей религии особое внимание уделяется, в первую очередь, почитанию родителей и родственников. Мы должны друг за друга отвечать», - сказала председатель совета женщин села Усть-Уза Румия Апкаева.
На праздничный вечер в ДК собрались не только взрослые, но и дети. Их приобщали к национальным традициям и наглядно показывали, как правильно отмечать столь значимый праздник.
«День рождения пророка отмечается во всех мечетях. На нем можно узнать, как и когда родился Мухаммед, как и сколько жил», - рассказал имам-хатыб мечети села «Усть-Уза Исмаил Курмашев.
«Собираемся, пригашаем гостей. По возможности накрываем на стол, салават произносим, восхваляем Аллаха и пророка», - сказал председатель татарской национально-культурной автономии Шемышейского района Рафик Керимов.
Культурную программу завершила викторина о жизни пророка. Далее собравшихся пригласили к столу с национальными угощениями.
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