Мусульмане села Усть-Уза отметили день рождения пророка Мухаммеда

Мавлид ан-Наби, или день рождения пророка Мухаммеда - один из важнейших праздников для мусульман. Ежегодно его отмечают 12 числа третьего месяца исламского лунного календаря. Как правило, торжества длятся не один день. В селе Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области верующие собрались на концерт в местном доме культуры.

Истории из жизни пророка Мухаммеда, чтение Корана и нашиды - мусульманские песнопения, которые исполняют без музыкального сопровождения. В доме культуры села Усть-Уза верующим еще раз напомнили об истинном смысле ислама.

«В нашей религии особое внимание уделяется, в первую очередь, почитанию родителей и родственников. Мы должны друг за друга отвечать», - сказала председатель совета женщин села Усть-Уза Румия Апкаева.

На праздничный вечер в ДК собрались не только взрослые, но и дети. Их приобщали к национальным традициям и наглядно показывали, как правильно отмечать столь значимый праздник.

«День рождения пророка отмечается во всех мечетях. На нем можно узнать, как и когда родился Мухаммед, как и сколько жил», - рассказал имам-хатыб мечети села «Усть-Уза Исмаил Курмашев.

«Собираемся, пригашаем гостей. По возможности накрываем на стол, салават произносим, восхваляем Аллаха и пророка», - сказал председатель татарской национально-культурной автономии Шемышейского района Рафик Керимов.

Культурную программу завершила викторина о жизни пророка. Далее собравшихся пригласили к столу с национальными угощениями.