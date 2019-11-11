Может получить срок. Кузнечанину не удалось обмануть бизнесмена

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11 ноября 2019, 14:36Криминал
21-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области обвиняют в присвоении денег бизнесмена.
Молодой человек был водителем и занимался доставкой продукции предпринимателя в различные города, когда возвращался обратно, он привозил бизнесмену деньги за товар.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что 26 июля, когда кузнечанин прибыл из очередного рейса, он не отдал начальнику деньги – более 224 тысяч рублей, а присвоил их себе. Автомобиль он бросил и перестал выходить на связь.
«Причастность злоумышленника к присвоению денег предпринимателя была установлена после его задержания за совершение другого преступления», - добавили в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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