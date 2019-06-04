04 июня 2019, 09:31Общество

Может погибнуть от голода. Пензенец ищет дом вороненку с больной лапкой

Житель Пензы рассказал в Сети о вороненке, которому срочно необходима помощь.

«Подобрал вороненка, он ушиб лапку. Врач сказал, что кости целые, но летать пока не может. Кушать сам тоже. Каждые два часа кормить его нет никакой возможности. Требуются заботливые руки. Послезавтра иду на работу, и он, скорее всего, погибнет от голода», - написал мужчина в группе соцсети «ВКонтакте».

Узнать о том, как помочь пензенцу спасти вороненка, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza

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