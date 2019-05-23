Может не пережить ночь. Волонтеры борются за жизнь породистого котика

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23 мая 2019, 14:06Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о красивом котике, которого трижды бросили хозяева.
Малыш - в тяжелом состоянии.
«К сожалению, новости очень печальные. Боимся, что Царевич не переживет эту ночь. Знаете, это очень грустно… Грустно, что счастливо живут вместе, а умирают в одиночестве», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Напомним, котик страдает почечной недостаточностью. От него трижды отказались хозяева, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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