Может не пережить ночь. Волонтеры борются за жизнь породистого котика

Малыш - в тяжелом состоянии.

«К сожалению, новости очень печальные. Боимся, что Царевич не переживет эту ночь. Знаете, это очень грустно… Грустно, что счастливо живут вместе, а умирают в одиночестве», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Напомним, котик страдает почечной недостаточностью. От него трижды отказались хозяева, пишет ИА «Пенза-Пресс».