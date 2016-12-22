Моющийся в ванной пензенец из-за плохого самочувствия затопил соседей

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22 декабря 2016, 12:03Общество
В поисково-спасательную службу поступила информация о том, что на ул. Военный городок в одну из квартир просочилась вода из квартиры этажом выше.
Как пояснили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН, мужчина, проживающий там на телефонные звонки не отвечал и кричал о помощи.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Они через окно проникли в аварийную квартиру, расположенную на втором этаже, и открыли входную дверь изнутри: хозяин квартиры находился в ванне с водой, не мог самостоятельно выбраться из нее из-за плохого самочувствия», - пояснили в ведомстве.
Его достали из ванной и вызвали «скорую».
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