22 декабря 2016, 12:03Общество Моющийся в ванной пензенец из-за плохого самочувствия затопил соседей В поисково-спасательную службу поступила информация о том, что на ул. Военный городок в одну из квартир просочилась вода из квартиры этажом выше.

Как пояснили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН, мужчина, проживающий там на телефонные звонки не отвечал и кричал о помощи.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Они через окно проникли в аварийную квартиру, расположенную на втором этаже, и открыли входную дверь изнутри: хозяин квартиры находился в ванне с водой, не мог самостоятельно выбраться из нее из-за плохого самочувствия», - пояснили в ведомстве.

Его достали из ванной и вызвали «скорую».

Общество

просмотров 68