Мотоциклист пострадал в аварии с иномаркой на ул. Тамбовской

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 августа 2019, 09:32Происшествия
В Пензе на ул. Тамбовской легковушка столкнулась с мотоциклом. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, ДТП произошло 15 августа в 17.10 возле дома №30. Столкнулись автомобили Ford Fusion, которой управлял 57-летний водитель, и мотоцикл Yamaha под управлением 28-летнего парня.
В результате аварии мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 августа 2019, 19:03Ресурсники рассказали, когда на ул. Ладожской включат горячую воду
16 августа 2019, 17:59Пензячка шокирована укладкой асфальта возле дома на ул. Мира
16 августа 2019, 17:37Пензячка получила компенсацию за несвоевременно поставленный диагноз
16 августа 2019, 17:06В пензенском лесу неизвестные уничтожили сосен на 100 тыс руб
16 августа 2019, 16:36На создание мегафермы в Пензенской области выделят 6 млрд руб
16 августа 2019, 16:04Пензенцев предупредили об опасности на улице Московской
16 августа 2019, 15:34Грейдер изуродовал асфальт на ул. Производственной – пензячка
16 августа 2019, 15:04В Пензенской области за депутатов можно будет проголосовать на 1061 участке