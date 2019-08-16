Мотоциклист пострадал в аварии с иномаркой на ул. Тамбовской

В Пензе на ул. Тамбовской легковушка столкнулась с мотоциклом. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло 15 августа в 17.10 возле дома №30. Столкнулись автомобили Ford Fusion, которой управлял 57-летний водитель, и мотоцикл Yamaha под управлением 28-летнего парня.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».