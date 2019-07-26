Мост через железную дорогу на ул. Вяземского отремонтировали

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26 июля 2019, 13:33Общество
Мост, который позволяет безопасно преодолеть железнодорожные пути между улицами Вяземского и Леонова, привели в порядок.
«Вопрос о его состоянии поднимался ранее в ходе одного из совещаний у губернатора региона Ивана Белозерцева», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Мост не числился на балансе ни у одной организации, поэтому в первую очередь прошла процедура передачи его в муниципальную собственность. Затем специалисты провели диагностику, подготовили проектно-сметную документацию на ремонт сооружения.
Ремонт проводили с 2 по 25 июля, из горбюджета на это выделили 380 тысяч рублей. В настоящее время рабочие завершают благоустройство подходов к мосту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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